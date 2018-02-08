Adriana Lima tam Türk oldu!
Adriana Lima tam Türk oldu!
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Yazar Metin Hara ile geçen yaz aşk yaşamaya başlayan ve magazin gündeminden düşmeyen Brezilyalı top model Adriana Lima, Türk tatlılarına olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.
Instagram Story'den baklava fotoğrafı paylaşan top model, fotoğrafın üzerine de Türkçe "Baklava" notunu yazdı.
Ünlü model, paylaşımıyla Türk takipçilerinin gönlünü fethederken baklavayı ne kadar çok sevdiğini de göstermiş oldu.
Etiketler : Metin Hara, Adriana Lima, baklava
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