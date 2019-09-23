Adriana Lima'dan cesur 'tuvalet' pozu!

Ünlü manken Adriana Lima tuvalette verdiği cesur pozla Instagram'ı salladı. Lima'nın mini etekli tuvalet pozu dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"LONDRA'DA ÖZEL BİR GÜNDÜ"

Lima "Londra'da özel bir gündü, kız arkadaşımla birlikte bugün onun yeni yeteneğini, fotoğrafçılığını öğrendim! Yeteneğinin gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum! Ayrıca güzel bir moda mağazası var, hepinizin bir göz atması gerektiğine inanıyorum." notuyla paylaştı.