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  3. Adriana Lima’dan imalı Sevgililer Günü paylaşımı!
Adriana Lima’dan imalı Sevgililer Günü paylaşımı!

Adriana Lima’dan imalı Sevgililer Günü paylaşımı!

Adriana Lima’dan imalı Sevgililer Günü paylaşımı!

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Türk yazar Metin Hara’yla 1.5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren Adriana Lima, Sevgililer Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

14 Şubat akşamı arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan model, yayınladığı karelere, “Kendi kendinizin sevgilisi olun” ve “Sizi gerçekten seven insanlarla birlikte olun” notunu yazdı.

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