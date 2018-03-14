Adriana sevgilisini ailesiyle tanıştırdı!

Dünya basınında Metin Hara ile ayrıldığı söylenen Adriana Lima'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Adriana, Metin'i ailesiyle tanıştırdı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın ilişkileri başladığı günden beri sürekli ayrılık haberleri çıkıyordu. Adriana'nın hamile olduğu ikilinin sürekli birlikte vakit geçirdiği ortaya çıktı.

SOFRADA YOK, YOK!

Ayrılık haberlerine inat fotoğraflar paylaşan Adriana Lima, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Lima'nın paylaştığı fotoğrafta sofra da dikkat çekti.