Adriana ve Metin aşkında flaş gelişme!

Adriana Lima ile Metin Hara, 10 gün önce buluşup ilişkilerini yeniden gözden geçirmiş...

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın 2017 yazında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti.

"METİN BENİ VE ÇEVREMİ KULLANDI"

İddiaya göre; Adirana Lima yakınlarına “Metin beni ve çevremi kullandı” diye dert yandı.

Hemen sonrasında Instagram’da yaptığı “Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz partner istiyorsunuz, proje değil” şeklindeki sözleri de dikkat çekiciydi.

Eski sevgililer 10 gün önce buluşup ilişkilerini yeniden gözden geçirmiş. Adriana bir saatlik görüşmede Metin Hara’ya 2 şart öne sürmüş:

"TÜRKİYE'Yİ BIRAK, AMERİKA'YA YERLEŞ"

“Türkiye’yi bırak, Amerika’ya yerleş. Ve evlenelim.”