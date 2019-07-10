Adriana'ya yeni Türk sevgili!
Türklerden vazgeçemiyor!
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Dünyaca ünlü manken Türklerden vazgeçmiyor. Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra bu kez de Türk işadamı Emir Uyar ile görüntülendi.
Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, geçtiğimiz yaz, yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ve Türk basınında kendisine yer bulmuştu. Lima, şimdi ise başka bir Türk’e gönlünü kaptırdı.
YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik’te bir yat gezisinde görüntülendi. Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi. Lima ve Uyar son olarak Mikonos’ta el ele ortaya çıktı.İngiliz basını Uyar’dan “Lima’nın yeni erkek arkadaşı” olarak söz etti.
Etiketler : Adriana Lima, yeni Türk sevgili, Emir Uyar
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