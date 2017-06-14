AF BUGÜN SONA ERİYOR!
Seyrüsefer affı bugün sona eriyor!
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Seyrüsefer affı bugün sona eriyor.3 aydan bu yana yürürlükte bulunan seyrüsefer affı bugün mesai bitiminde sona erecek.
Aftan yararlanmak isteyenler özellikle araç kayıt daireleri ile araç muayene merkezlerinde yoğunluğa neden olmuştu.Başkent Lefkoşa’da bulunan araç muayene merkezi önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.
Araç yoğunluğu sanayi bölgesinin girişinde zaman zaman tıkanıklara da neden olmuştu.
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Etiketler : Seyrüsefer affı
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