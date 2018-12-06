AFET VE ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANDI!

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

A.KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, ilçelerdeki afet ve acil durum yönetimi merkezlerini aktif hale geçirerek ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt ederek tüm birimlerin hazır halde tutulması emrini vermiştir.

B.Komite bunun yanında, 07 Aralık 2018 Cuma gününe kadar perşeme günü artması beklenen yoğun yağışlar nedeniyle özellikle daha önce su baskınına maruz kalmış bölgelerdeki halkımıza yönelik aşağıdaki uyarılarda bulunmuştur.

1-Halkımızın araçlarını daha güvenli bölgelere park etmeleri,

2-Muhtemel sel-su baskınına karşı evlerindeki değerli eşya ve evraklarının selden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları,