AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ TOPLANDI!

KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığında bugün saat 15:00’da toplanan KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi’ toplantısının ardından bir basın toplantısı ile alınan kararların açıklanması bekleniyor.