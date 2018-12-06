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AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ TOPLANDI!

AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ TOPLANDI!

Afet ve Acil Durum Merkezi toplandı

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KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığında bugün saat 15:00’da toplanan KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi’ toplantısının ardından bir basın toplantısı ile alınan kararların açıklanması bekleniyor.

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