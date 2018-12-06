AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ TOPLANDI!
Afet ve Acil Durum Merkezi toplandı
A+A-
KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.
Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığında bugün saat 15:00’da toplanan KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi’ toplantısının ardından bir basın toplantısı ile alınan kararların açıklanması bekleniyor.
Etiketler : Afet ve Acil Durum Merkezi, Tufan Erhürman, toplantı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.