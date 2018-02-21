AFRİKA DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili tutuklanan, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan aleyhindeki karar, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından açıklandı.

Ahmet Türkmen ve Mehmet İpek 6 ay. Abdülhadi Doğan 4 , Ümit Taş 3 ay, Bayram Ak 3 ay Oktay Güney ise 2 ay hapis cezasına çarpıtıldı.