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AFRİKA DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

AFRİKA DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

Hapis cezası verildi!

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Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili olarak tutuklanan 6 kişi hakkında karar açıklandı
 
Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili tutuklanan, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan aleyhindeki karar, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından açıklandı.

 Ahmet Türkmen  ve Mehmet İpek 6 ay. Abdülhadi Doğan 4 , Ümit Taş 3 ay, Bayram Ak 3  ay Oktay Güney  ise 2 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

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