AFRİKA GAZETESİ'NE ERDOĞAN'A HAKARETTEN DAVA!
Afrika Gazetesi'ne "Erdoğan'a hakaretten" açılan dava 7 Mayıs'ta
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Ceza Yasası'nda bulunan “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” maddesi nedeniyle Afrika gazetesine açılan dava 7 Mayıs'ta başlayacak.
Afrika gazetesinin geçtiğimiz yıl aralık ayında yayınladığı kolaj/karikatür ile ile ilgili dava süreci başlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği gerekçesiyle “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” tahtında açılan dava 7 Mayıs 2018 günü görşülmeye başlanacak.
Savcılığın bu dava için aralarında 7 de profesörün ve Gazeteci Ali Baturay ve Karikatürist Utku Karsu'nun da bulunduğu 25 kişiyi şahit göstereceği konuşuluyor.
Etiketler : Afrika gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan, hakaret, dava
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