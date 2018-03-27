AFRİKA GAZETESİ'NE ERDOĞAN'A HAKARETTEN DAVA!

Ceza Yasası'nda bulunan “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” maddesi nedeniyle Afrika gazetesine açılan dava 7 Mayıs'ta başlayacak.

Afrika gazetesinin geçtiğimiz yıl aralık ayında yayınladığı kolaj/karikatür ile ile ilgili dava süreci başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği gerekçesiyle “Yabancı devlet yetkililerine hakaret” tahtında açılan dava 7 Mayıs 2018 günü görşülmeye başlanacak.

Savcılığın bu dava için aralarında 7 de profesörün ve Gazeteci Ali Baturay ve Karikatürist Utku Karsu'nun da bulunduğu 25 kişiyi şahit göstereceği konuşuluyor.