AFRİKA GAZETESİNE SALDIRI DÜNYA BASININDA!

Afrika Gazetesi önünde yaşananlar dünya basınında da geniş yer aldı; “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kışkırtması ile Kıbrıs‘ın kuzeyinde belirli gruplar bir gazeteye saldırı” denen haberler dünya basınındaki pek çok gazeteye yansıdı.

Washington post editörü: Erdoğan Kıbrıslı Türk gazeteye saldırı teşvik etti.