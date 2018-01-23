AFRİKA GAZETESİNE SALDIRI DÜNYA BASININDA!
Afrika Gazetesi’ne saldırı dünya basınında
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Afrika Gazetesi önünde yaşananlar dünya basınında da geniş yer aldı; “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kışkırtması ile Kıbrıs‘ın kuzeyinde belirli gruplar bir gazeteye saldırı” denen haberler dünya basınındaki pek çok gazeteye yansıdı.
Washington post editörü: Erdoğan Kıbrıslı Türk gazeteye saldırı teşvik etti.
Etiketler : Afrika Gazetesi, saldırı, dünya basını, Recep Tayyip Erdoğan
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