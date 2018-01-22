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AFRİKA GAZETESİNİ BASTILAR!

AFRİKA GAZETESİNİ BASTILAR!

Gazeteye girmeye çalışıyorlar!

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Afrika Gazetesi’nin Türkiye’yi işgalci gösteren manşeti üzerine bugün bir grup gazete önünde toplandı.

Afrika gazetesi protesto eden  grup gazete önünde  TC bayrakları ile gazete binasının önünde  Afrika gazetesini yaktılar.Sakin başlayan eylem kısa sürede arbedeye dönüştü.

Afrika gazetesine yumurta, pet şişe ve taş atan grup binaya girmeye çalışıyor.Gazetenin tabelası söküldü.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Afrika gazetesi önünde. Arıklı polislerle birlikte kapının önünde, protestocuları içeriye girmemeleri için sakinleştimeye çalışıyor.

Çevik kuvvet olay yerinde.

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Yenidüzen

 

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