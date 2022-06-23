Afrika’dan maymun çiçeği tepkisi: Hastalık gelişmiş ülkeleri etkileyince acil durum oluyor

Dünya Sağlık Örgütü bugün maymun çiçeği virüsünü “acil küresel sağlık krizi” ilan edip etmeyeceğini açıklayacak. Afrikalı bilim insanları ise maymun çiçeği hastalığının yıllardır kıtada ciddi bir kriz olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle Avrupa'daki hızlı vaka artışı nedeniyle endişeye yol açan maymun çiçeği virüsü salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Afrika ülkeleri arasında gerilime neden oldu.

DSÖ, bugün maymun çiçeği virüsünü “acil küresel sağlık krizi” ilan edip etmeyeceğini açıklayacak. Öte yandan bu durum, maymun çiçeği virüsünün yıllardır kıtada bir kriz olduğunu belirten Afrikalı bilim insanlarının tepkisine yol açtı.

Covid-19 kadar kolay yayılmasa da maymun çiçeği virüsü, endemik olduğu Afrika dışına sıçrayarak 40'tan fazla ülkede tespit edildi. Afrika dışındaki vaka sayısı 3 bine dayandı.

VİRÜS 52 YILDIR AFRİKA’DA

Afrika'da ise son yıllarda maymun çiçeği vakaları hızla yükseliyor. Bu yılın başından beri kıtada tespit edilen şüpheli vaka sayısı 1500'ü geçti ve bunlardan 66'sının ciddi olduğu belirtiliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği tedavisi üzerinde çalışan Profesör Emmanuel Nakoune, “Bir hastalık gelişmekte olan ülkeleri etkiliyorsa bu acil bir durum değil. Acil olması için gelişmiş ülkeler de etkilenmeli” dedi.

İnsanlarda maymun çiçeği vakası, ilk defa 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülmüştü.

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