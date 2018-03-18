Afrin merkezi ele geçirildi

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. TSK ve ÖSO, son olarak Mabetli belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin ilçe merkezi ele geçirildi.

İlçe merkezinin ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmaları sürdürülüyor.

ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı.

Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayının infilak etti.

İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

TÜM BELDE MERKEZLERİ TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabetli belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

MUHABİR O ANLARI ANLATTI

Sınırın Suriye tarafında görev yapan Star Haber'den Murat Uslu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'a Afrin'deki son durumu aktardı:

"Afrin ilçe merkezindeki ilk mahalleye ÖSO birlikleri sabah giriş yaptı. Bir çatışma yaşanmadığı bilgisini aldık. Birazdan biz de bölgede olacağız. Elimize ulaşan görüntüler, ÖSO'nun bir mahalleyi kontrol aldığı yönünde. Operasyonun başlamasının an meselesi olduğu bilgisi gelmişti ve dedikleri gibi oldu. Sabah 5 sularında ÖSO Afrin'e girdi. Elimize ulaşan görüntülerde, ÖSO birliklerinin üzerinde doçka olan pikaplar ile ilçe merkezine giriş yaptığı görülüyor."

AFRİN MERKEZİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.