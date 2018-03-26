ABD'de bir kadın, kesilme tehdidi altındaki ağaçla evlendi.

Florida eyaletinde yaşayan Karen Cooper, 100 yaşındaki bir ağacın kesilme tehdidi altında olması sonrası harekete geçti.

Ağacın bulunduğu parkı süsleyen ve düğün töreni hazırlayan Cooper, 50 kişinin geldiği davette ağaçla evlendi.

Ağacın Florida’yı vuran Irma Kasırgası sırasında hasar gördüğü ve bu nedenle devrilme tehlikesine karşı kesilmek istendiği iddia edildi.