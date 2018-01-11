Ağa'dan sevgilisine jest üstüne jest!

Türkiye'nin tektaş rekortmenleri arasına Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar da eklendi. Genç balerin, işadamı aşkının hediyesi 2 milyon TL’lik tektaşıyla önceki gün havasını attı.

Sosyal medyada yüzük şov yapan ünlü isimler arasına Ali Ağaoğlu'nun 2 yıllık balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar da katıldı. 23 yaşındaki Gülpınar, önceki gün Ağaoğlu'nun yeni yıl hediyesi olan tektaşı instagram'da paylaşıp şovunu yaptı.

Paylaşımıyla sosyal medyaya damgasını vuran güzel balerinin parmağındaki yüzüğün büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı. Bir benzeri de Angelina Jolie'de olan yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

'BU YARIŞTA BEN DE VARIM'

Ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan tektaşın fiyatının yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi. Ancak Gülpınar'ın tektaşı, büyüklüğü ve fiyatı itibariyle rakiplerinin gerisinde kaldı.



Ozan Şer'in eşi Bahar Şer'in 2 milyon dolar değerindeki (yaklaşık 7 buçuk milyon TL) 21 karatlık dev tektaşı, Türkiye'nin en büyük yüzüğü olarak biliniyor.