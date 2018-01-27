Ağaoğlu'na ilan-ı aşk!

İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla aşkını duyurdu.

İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla aşkını duyurdu.

İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Duygu Su Gülpınar, dün sosyal medya hesabında bu fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Kaç gün, kaç dün geçti saymadım. İyikimsin ... ve aşkımsınnnnnn "