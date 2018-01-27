Ağaoğlu'na ilan-ı aşk!
Ağaoğlu'na ilan-ı aşk!
A+A-
İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla aşkını duyurdu.
İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Duygu Su Gülpınar, dün sosyal medya hesabında bu fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Kaç gün, kaç dün geçti saymadım. İyikimsin ... ve aşkımsınnnnnn "
Ali Ağaoğlu 24 yaşındaki sevgilisini her fırsatta hediyelere boğuyor. Ağaoğlu son olarak Gülpınar'a 2 milyon TL değerinde yüzük hediye etmişti...
Duygu Su, ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan yüzüğünün foptoüğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.
Etiketler : Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu, aşk
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.