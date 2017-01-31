Ağaoğlu'nun Bebek Keyfi!
Ağaoğlu'nun Bebek Keyfi!
A+A-
İş adamı Ali Ağaoğlu, önceki gün sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile birlikte Bebek'te görüntülendi.
Bebek Koru Kahve'de baş başa kahvaltı yapan Ali Ağaoğlu-Duygu Su Gülpınar çifti, uzun bir sohbete daldı.
Ağaoğlu ile genç sevgilisi, mekan çıkışında 800 bin Euro değerindeki Rolls Royce marka süper lüks araca bindi.
Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler : Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.