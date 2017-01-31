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Ağaoğlu'nun Bebek Keyfi!

Ağaoğlu'nun Bebek Keyfi!

Ağaoğlu'nun Bebek Keyfi!

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İş adamı Ali Ağaoğlu, önceki gün sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile birlikte Bebek'te görüntülendi.

Bebek Koru Kahve'de baş başa kahvaltı yapan Ali Ağaoğlu-Duygu Su Gülpınar çifti, uzun bir sohbete daldı.
 
Ağaoğlu ile genç sevgilisi, mekan çıkışında 800 bin Euro değerindeki Rolls Royce marka süper lüks araca bindi.
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