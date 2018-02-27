AĞIR YARALAMAYA 15 AY HAPİS CEZASI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi; kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kendisine saldıran Emmanuel Ojo ile Jeffey Ojo’yu sırtlarından bıçakla yaralayan, ayrıca kendisi de müştekiler tarafından üç

Emine UYSAL

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) 5 ay önce yurtlar bölgesindeki apartmanların önünde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kendisine 4 kişiyle birlikte saldıran Emmanuel Ojo ile Jeffey Ojo’yu, sırtlarından bıçakla yaralayan, ayrıca kendisi de müştekiler tarafından üç yerinden bıçaklanan Walter Tejaiye Oloruntosin, 15 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Ağır yaralama” , “Vahim zarar”, “Kavga”, “Bıçak taşıma” ve “Tecavüzi alet taşımak” suçlarıyla itham edilen Walter Tejaiye Oloruntosin, tüm suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Aliye Özçınar ve sanığın avukatı Özge Uğraşın hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığı kendi ikrarı sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı.

Soytaç, sanığın mahkûm olduğu “Ağır yaralama” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ağır bir suç olup, Anayasa ile korunma altına alınan “Kişi dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğü” hakkını ihlal eden vahim suç türlerinden olduğuna vurgu yaptı.

“Şiddete başvurulması, demokratik toplum düzenini bozuyor”

Yargıç Murat Soytaç, konu suçun toplum düzenini ve toplumun huzurunu kaçıran bir suç türünden olduğuna değindi. Soytaç, kişilerin birbirleriyle olan ihtilafları sonucu şiddete başvurmalarının demokratik toplum düzenini bozduğuna işaret etti.

Soytaç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın eylemi başlatan taraf olmadığına vurgu yapan Soytaç, müştekilerin sanığa 4 kişiyle birlikte saldırması, sanığa karşı orantısız bir güç dengesi oluşturulması, sanığın olayda sakınması ve son ana kadar konuşarak çözmeye çalışmasını lehine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, ayrıca müştekilerin de sanığı bıçakladığını ve yüzünde belirgin bir bıçak izi olduğuna vurgu yaparak, bu hususu da sanığın lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın katkısal kusurunun yanı sıra müştekilerin de rollerini titizlikle incelediklerine vurgu yapan Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile sanığa 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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