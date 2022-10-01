Ağırdağ’da çıkan yangının elektrik şebekesi kaynaklı olduğu belirtildi

Ağırdağ-Boğaz yangının nedeninin, elektrik hatlarının rüzgarın etkisiyle birbirine temas etmesinden çıkan kıvılcımlar olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Ağırdağ-Boğaz’da yaşanan yangının Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarının birbirlerine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcımlarla başladı.

Yangında yaklaşık 350 dönümlük alan içerisinde bulunan çam ağaçları, maki bitki örtüsü ile Laden Sokak ve Yasemin Sokak üzerinde bulunan dört evin çatıları ile bir adet salon araç tamamen yandı.

Yangın polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, bölge halkı, bölge belediyelere ait su tankerleri ile söndürüldü.

BRT