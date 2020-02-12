Ağız kokusuna birebir!

Rezene yağı ne işe yarar? Rezene yağı nasıl kullanılır?

Bitkisel yağlar artık herkes tarafından kullanılan ve büyük etkilere sahip aromatik bitkilerden elde edilen yağlardır. Rezene de onların başında gelen sindirim yardımcısı olarak kullanılan, gaz problemi, hazımsızlık ve şişkinlik için özellikle yararlıdır. Peki, rezene yağı nasıl kullanılır?

Rezene yağının kaslar üzerinde sakinleştirici etkilere sahip olduğu ve ağız kokusu sorunlarını da ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir. Bunların dışında rezene yağının birçok faydası bulunur.

Onlardan bazıları ise şunlardır:

– Tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.

– Kansızlık problemi yaşayan kişiler için içeriğindeki bol miktarda demir bulunmasından dolayı mükemmel etkilere sahiptir.

– Ödem atıcıdır ve mide rahatsızlıkları için iyileştirici etkilere sahiptir.

– Hafızayı güçlendirici özelliğe sahiptir ve beyin ve sinir sistemin için etkin rol oynar.

– Rezene yağının sağlık açısından önemli etkilerinin yanı sıra dış görünümüne önem veren herkes için mükemmel kullanım alanlarına sahiptir. Saç bakımı ve cilt tedavilerinde kullanımı oldukça yaygındır. rezene yağı ile harika saç ve cilt maskeleri hazırlamanız mümkün.

BAKIMLI BİR CİLT İÇİN REZENE YAĞI

Rezene yağını cildinize direkt sürebilirsiniz ancak keskin kokusundan dolayı içine 2 damla portakal yağı damlatarak cilt maskesi yaparken kokusundan rahatsız olmanızı engelleyecektir. Ayrıca kuru cildiniz için vücut losyonu olarak kullanabilirsiniz. Elinize 2-3 damla damlatın ve kuru bölgelerinizin nemlenmesini sağlayın.

REZENE YAĞI İLE YUMUŞACIK SAÇLARA MERHABA



5-6 damla rezene yağının içerisine 2 damla defne yaprağı ve 1 çay bardağı taze demlenmiş papatya çayını soğutun ve maskenize ilave ederek saç diplerinizden uçlarına kadar maskeyi uygulayın.

İSTENMEYEN KİLOLARINIZDAN REZENE ÇAYI İLE KURTULUN

Aynı zaman da metabolik güçlendirici etkiye sahip olan rezene yağı ile istenmeyen kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sabahları kahvaltıdan 15-20 dakika önce bir su bardağı ılık suyun içerisine 2 damla damlatarak bu çayı tüketmelisiniz. Sağlık sorunları yaşayanlar bu çayı kullanmadan önce mutlaka doktoruna başvuru yapması gerekebilir.