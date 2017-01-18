Ağlama Krizimnne Girdi!

Derya Şensoy Cihangir'de eski sevgilisi Kiralık Aşk'ın Pamir'i Seçkin Özdemir ile karşılaştı. Ancak eski sevgilisinin yüzüne bakmamasına sinirlenen Şensoy ağlama krizine girip mekanı terk etti.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun boşanmasına neden olarak gösterilen Derya Şensoy’a eski sevgiliden darbe.

Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy’la kafa dağıtmak için Cihangir’de Hazine adlı mekana gitti.

Kısa bir süre sonra, Şensoy’un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekana geldi.