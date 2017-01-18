Ağlama Krizimnne Girdi!
Derya Şensoy ağlama krizine girdi!
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Derya Şensoy Cihangir'de eski sevgilisi Kiralık Aşk'ın Pamir'i Seçkin Özdemir ile karşılaştı. Ancak eski sevgilisinin yüzüne bakmamasına sinirlenen Şensoy ağlama krizine girip mekanı terk etti.
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun boşanmasına neden olarak gösterilen Derya Şensoy’a eski sevgiliden darbe.
Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy’la kafa dağıtmak için Cihangir’de Hazine adlı mekana gitti.
Kısa bir süre sonra, Şensoy’un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekana geldi.
Yakınlardaki bir masada oturan gruptan yakışıklı oyuncu, “Dost olarak ayrıldık” dediği sevgilisine selam bile vermedi.
Seçkin Özdemir’in yüzüne bakmamasına sinirlenen Derya Şensoy, ağlama krizine girdi. Hüngür hüngür ağlayan güzel oyuncu, kardeşinin kolunda kulüpten çıktı.
Seçkin Özdemir ve Derya Şensoy tutkulu bir aşk yaşamış, ilişkilerinin evliliğe doğru gedeceği tahminleri yapılırken sürpriz bir kararla yollarını ayırmışlardı.
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Etiketler : Derya Şensoy, Seçkin Özdemir
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