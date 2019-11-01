Ağlayarak veda etti...

Masterchef kim elendi, kim gitti? MasterChef'te eleme heyecanı yaşanırken, Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat elenmemek için analı kızlı çorbası yaptı. Bu hafta bir ilkin de yaşandığı MasterChef'te şeflerin karşısına en iyi tabakları çıkaran isimler elenmekten kurtuldu. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...

MasterChef’te bu hafta 4 yerine 6 kişi elemede yarıştı. Bunun sebebi kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyenler içinden 2 kişinin Ekin ve Alican’ın da elemeye gönderilmesi oldu. MasterChef’ten elenen isim analı kızlı çorbası ile belirlendi. Son ikiye kalan Rıfat ve Murat’tan elenen isim Murat oldu.

MASTERCHEF ELEME YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Analı kızlı yemeğinin yapıldığı elemede potadan ilk kurtulan isim Alican oldu. Elenmekten kurtulan ikinci isim ise Suna olarak açıklandı. Hasta haliyle yarışan Suna, elenmekten kurtulunca duygulandı. Gecenin en iyi üçüncü yemeğini yapıp Masterchef’te kalmayı garantileyen isim Eda oldu. Potadan 4. olarak Ekin kurtulmayı başardı.

Alican, Suna, Eda ve Ekin’in potadan çıkmasının ardından son ikiye Rıfat ile Murat kaldı. Elenen isim Murat oldu.

MURAT AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Murat Tokmak Masterchef yarışmasına veda vakti geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu. ‘Buraya çok alıştım’ diyen Murat, ‘Herkes ailem gibi oldu” derken hıçkırıklarla ağladı.