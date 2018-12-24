Şarkıcı Demet Akalın, Instagram'da kıyafeti hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine tepki gösterdi.

Demet Akalın, geçen günlerde gittiği Almanya'da hayranlarıyla buluştu. Akalın burada verdiği konsere dair görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

46 yaşındaki şarkıcı, kıyafetini eleştiren bir takipçisine şöyle yanıt verdi:

''Allah Allah 'kör müsün?' diyeceğim ayıp olacak! Üstümdekiler Dolce Gabbana yeni sezon! Ayakkabılarımı ilk kez giymiştim doğum günü olan bir hayranıma verdim! Evet spor ayakkabı giyiyorum. Herkesle rahat rahat resim çektirmek için bir yerlere atlayabilmek için! Biz gayet güzel eğlendik. İlla tuvalet giyip kasılmaya gerek yok. Ağzınız da illa bir muhalefet lafları. Ayy sıkılmadınız mı hâlâ bu işlerden? Hayır ağzınızın payını da alıyorsunuz. Hâlâ geri geri laflar. Ayy senin ile arkadaş olmak da sıkıcıdır. Onlara da ne bu kıyafet diyor musun?''