Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

73 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirdi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Toroğlu'nun nikah pozunu 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı, sosyal medya karıştı. Ahmet Çakar'ın manidar yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.

GALATASARAY ÜYESİ

73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da paylaştı.

ESKİ DOSTUNA MESAJ

Ahmet Çakar, uzun yıllar birlikte çalıştığı eski dostu Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafını 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı.

İşte Çakar'ın paylaşımı: