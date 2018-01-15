AHMET HAVUTCU'NUN ACI GÜNÜ!
Son yolculuğuna uğurlandı!
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Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun önceki gün yaşamını yitiren annesi Namiye Havutcu dün son yolcuğuna uğurlandı.
Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun önceki gün yaşamını yitiren annesi Namiye Havutcu dün son yolcuğuna uğurlandı.
İnönü’nün sevilen isimlerinden olan Namiye Havutcu, İnönü Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından İnönü Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine, bazı üst düzey yetkililer, belediye başkanları, Havutcu’nun ailesi ile sevenleri katıldı.
Yenidüzen
Etiketler : Ahmet Havutcu, Namiye Havutcu, vefat, cenaze
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