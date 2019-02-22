Ahmet Kural hakkında karar!
Ahmet Kural hakkında karar!
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü iddia ettiği gece arkadaşına WhatsApp’tan “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor” diye yazan Hatice Zeynep Tunç soruşturmada tanık olmuş, Kural ise “Benim öyle bir komşum yok” diyerek Tunç’un yalancı tanık olduğunu öne sürmüştü. Hatice Zeynep Tunç’un şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi
Hatice Zeynep Tunç, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Ahmet Kural hakkında,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Zeynep Tunç, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildirdi. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Ahmet Kural iftira suçunu işlediğini belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Şubat 2019 tarihli takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı, belirtilerek “Şüpheli Ahmet Kural’ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” denildi.
Etiketler : Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural, mahkeme, karar
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