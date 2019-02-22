Ahmet Kural hakkında karar!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü iddia ettiği gece arkadaşına WhatsApp’tan “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor” diye yazan Hatice Zeynep Tunç soruşturmada tanık olmuş, Kural ise “Benim öyle bir komşum yok” diyerek Tunç’un yalancı tanık olduğunu öne sürmüştü. Hatice Zeynep Tunç’un şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi