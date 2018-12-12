Ahmet Kural, ‘Sıla’ konusuna fermuar çekti!

Şarkıcı Sıla ile yaşadığı şiddet davasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, önceki gün annesi Sema ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Anne ve babasıyla hasret gideren oyuncu, uzunca bir süre kaldığı restoranda ailesiyle sohbet etti.

Kahvaltı sonrası anne ve babasıyla birlikte Zekeriyaköy’de bulunan bir markette alışveriş yapan Ahmet Kural, bir süre kasada sıra bekledikten sonra karşısında gazetecileri görünce kısa sureli şaşkınlık yaşadı.

Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdiğini ve kahvaltı yaptığını belirten oyuncu, "Güzel sohbet ettik, hasret giderdik ve kahvaltımızı yaptık" dedi.

Sıla ile ilgili soruları ise Ahmet Kural, eliyle 'ağzına fermuar çekerek' yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine Kural, "Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız" dedikten sonra ailesiyle aracına bindi.