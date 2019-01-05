AHMET SELÇUK İLKAN KONSERİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser
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Ahmet Selçuk İlkan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına konser veriyor Cumhurbaşkanı eşi Meral Akıncı himayelerinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlenen Ahmet Selçuk İlkan Konseri bugün gerçekleştiriliyor.
Lefkoşa Hidden Garden’da yer alacak olan konser saat 20.00’de başlayacak.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde 9 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan konser sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.
Etiketler : Ahmet Selçuk İlkan, Kanser Hastaları, Yardım Derneği, konser
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