Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. AIDS'ten kurtuldu!
AIDS'ten kurtuldu!

AIDS'ten kurtuldu!

Kök hücre nakli ile AIDS'i atlattı mı?

A+A-

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir AIDS hastasının, kök hücre naklinden sonra hastalığı atlatmış göründüğü bildirildi.

ABD'nin Seattle kentinde HIV konulu konferansta sunumu yapılacak  vakanın,Almanya'da kök hücre tedavisi görmesinin ardından 12 yıldır sağlıklı bir  yaşam sürdüren Amerikalı Timothy Ray Brown'dan sonra AIDS'den tamamen kurtulmuş  görünen ikinci hasta olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan hastaya, 2003'te AIDS teşhisi koyulduğu, 2012'de  hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilaç kullanmaya başladığı, aynı yıl  Hodgkin lenfomaya yakalandığı ve 2016'da kanserin tedavisi için kök hücre naklini  kabul ettiği ifade edildi.

HIV'a doğal direnç sağlayan bir gen mutasyonunun iki kopyasına sahip  bağışçıdan kök hücre nakli yapılan hastanın bağışıklık sisteminin değişime  uğradığı belirtildi. AIDS ilaçlarını 18 ay önce kullanmayı bırakan hastada HIV'ın  izine hala rastlanmadığına işaret edildi.

AIDS hastalarında virüsü baskılayan ilaç tedavisi bırakıldığında HIV,  genellikle iki ya da üç hafta içinde saldırgan biçimde geri dönüyor.

 Vakayla ilgili ayrıntılar Nature dergisinin internet sayfasında  yayımlandı.

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden doktor Keith Jerome,  vakanın, "Timothy Brown'un tedavisinin şans eseri olmadığını" ortaya koyduğu  değerlendirmesini yaptı.

İlk vaka Brown da kamuoyunun önüne çıkma konusunda ikna etmek için  hastayla buluşmak istediğini belirterek, kendilerini tanıtmanın "bilim adına çok  faydalı olduğunu ve HIV taşıyıcısı insanlara ümit verdiğini" ifade etti. Doktoru  Gero Hutter da yeni vakayı "harika haber" olarak nitelendirdi.

Kök hücre nakli

Vücudun mevcut bağışıklık sistemine hasar vermek ve yeni bir sisteme  yer açmak için kemoterapi ya da radyoterapiyle başlayan zorlu bir prosedür olan  kök hücre naklinin, birçok komplikasyonu bulunuyor.

Başka hastalar üzerinde de denenen, ancak başarı sağlanamayan kök  hücre naklinin, AIDS hastası milyonlarca kişiyi tedavi etmek için elverişli bir  yöntem olmadığı düşünülüyor.

İlk vaka olan Brown'a, yeniden lösemiye yakalanması üzerine ikinci kez  kök hücre nakli yapılmak zorunda kalındığı belirtiliyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.