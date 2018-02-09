'Aile Arasında' rekor kırdı!

BKM’nin yılın en iddialı komedi filmleri arasında yer alan “Aile Arasında” dan rekor izleyici sayısı...

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi “Aile Arasında” vizyona girdiği 21 Aralık’tan bugüne kadar 5 milyon seyirciye ulaştı. Bu rakamla ilk kez bir kadın yazar ve komedyen olan Gülse Birsel’in elinden çıkan film 5 milyon izleyici sayısıyla bir rekora imza attı. Hala vizyonda olan ‘Aile Arasında’ yüzleri güldürmeye devam ediyor…