AİLE BOYU CİNAYETTE KARAR VERİLDİ!
Zehra Sorver cinayetinde flaş karar!
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Zehra Sorver cinayetinde karar verildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Alayköy’deki evinde ölü bulunan Zehra Sorver’i öldürmekle suçlanan eşi Levent Sorver 35 yıl, oğlu Mehmet Can Sorver 14 ay hapse mahkum oldu.
Zehra Sorver, Alayköy’deki evinde Haziran 2017’de olu bulunmuştu.
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