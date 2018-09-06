AİLE CİNAYETİNİN SIR PERDESİ ARALANDI!

Cinayet sonrası polisi arayan eşi Levent Sorver, eve geldiğinde eşini evin dolabında ölü bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisin incelemesinde de boynunda morluklar olan genç kadının, önce boğulup ardından ağzına ve yüzüne tuz ruhu döküldüğü belirlendi. Polise ifade veren Levent Sorver ise eşinin ziynet eşyalarının evde olmadığını belirterek, cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini belirtti. Ancak bir süre sonra çiftin komşuları, öldürülen kadının sürekli eşi ile tartıştığını, Levent Sorver’in de zaman zaman evi terk ettiğini polise ihbar ettiler.



ANNESİNİ KENDİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ



Bunun üzerine polisin şüphesi Levent Sorver üzerinde yoğunlaştı. Polisin, kocayı şüpheli görmesiyle ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftin 17 yaşındaki oğlu polise giderek annesini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla Zehra Sorver’in tırnaklarında ve boğazında eşi Levent Sorver’in DNA kalıntılarına ulaşıldı belirlendi. Rapora göre eşini boğarak öldüren cani kocanın, daha sonra tuz ruhunu eşinin ağzına ve vücuduna döktüğü tespit edildi. Dün görülen karar duruşmasında da raporu dikkate alan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, eşi ile telefonda 8 dakika boyunca tartıştıktan sonra eve gelip eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Ailenin ise Mersin’den KKTC’ye yıllar önce göç ettiği belirlendi.