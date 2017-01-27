AİLE DRAMI!

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Akkavuk Mahallesi’nde ikamet eden Emine-Erhan Özkın kardeşlerin evinde dün yangın meydana geldi. Ev yangını Özkın kardeşlerin yaşadığı dramı da açığa çıkardı

Duygu ALAN

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Akkavuk Mahallesi’nde Erhan ve Emine Özkın kardeşlerin yaşadığı evin mutfak bölümünde dün sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın olayı ile birlikte ortaya çıkan Özkın kardeşlerin dramı ise yürek burktu.

Yaşları oldukça ilerlemiş olan Özkın kardeşlerin yaşadığı ev oldukça sağlıksız, eşyalar ise kullanılabilir durumda değil. Her tarafı rutubet olan evin tavanı çökmek üzere tabanı ise toprak.

İki göz odaya sığışmaya çalışan Özkın kardeşler evlerindeki onlarca fare ile birlikte yaşam sürüyor.

Erhan Özkın, Sosyal Sigorta emeklisi, kardeşi Emine Özkın ise zihinsel engelli.

Gaz sızıntısı ateşlenince mutfak alev aldı

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, Özkın kardeşlerin evinin mutfak bölümünde meydana gelen yangın ocak ile tüp arasındaki bağlantıyı sağlayan borudan sızan gazın alevlenmesi ile çıktı.

Erhan Özkın, her sabah olduğu gibi dün sabah da erken saatte kalkarak önce markete gitti, evinin ihtiyaçlarını aldı sonra da kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdi.

Çayı ocağa koyan Erhan Özkın, kız kardeşini uyandırmak üzere hem oturma odası hem de yatak odası olarak kullandıkları odaya gitti.

Kız kardeşini uyandırdıktan sonra yeniden mutfağa giden Erhan Özkın, mutfağın alevler içerisinde olduğunu gördü.

Mutfak kül oldu

Özkın kardeşlerin evinin mutfağında çıkan yangın kısa sürede komşuları tarafından fark edildi ve komşular itfaiyeden yardım istedi. Polise ihbarda bulundu.

Makul bir sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler evin diğer bölümlerini de sarmadan kontrol altına alındı. Polis yangın olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangın ile birlikte ortay çıkan manzara yürek burktu

Polis, Özkın kardeşlerin yaşadığı evde yaptığı incelemenin ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi’ni aradı ve evin durumunu hakkında ihbarda bulundu.

LTB Sağlık Şubesi ve Temizlik Şubesi ekipleri kısa sürede Özkın kardeşlerin evine ulaştı.

Gördükleri manzara karşısında adeta şok olan LTB ekipleri, Erhan Özkın’a evin temizlenmesi gerektiğini, mevcut koşullar altında yaşamalarına belediyenin göz yumamayacağını anlatmaya çalıştı ancak ne Erhan Özkın, yapılmak istenen yardımı kabul etti ne kardeşi Emine Özkın olup bitenden bir anlam çıkardı.

Özkın kardeşler ortalığı ayağa kaldırdı

Erhan Özkın, ne gıda ne para ne de temizlik yardımına ihtiyaçları olmadığını belirterek LTB ekiplerini evine sokmadı.

LTB ekipleri, evde temizlik yapıp, daha yaşanabilir bir ortam sağlanabilmesi amacı ile saatlerce Özkın kardeşleri ikna etmeye çalıştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi de devreye girdi

Özkın kardeşler oldukça inatçı çıktı, ne polisin ne de LTB ekiplerinin çabaları evde temizlik yapılması için Özkın kardeşleri ikna etmeye yetmedi. Devreye Sosyal Hizmetler Dairesi girdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde bir ekip, LTB ekiplerinin ihbarı üzerine Özkın kardeşlerin evine gitti. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri uzun süren ikna çabasının sonucunda Emine Özkın’ı evden çıkarmayı başardı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, Emine Özkın’ı, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürdü.

Üç kamyon çöp çıktı

LTB Temizlik Şubesi ekipleri, Erhan Özkın’ın tüm direnişlerine rağmen, evde temizlik çalışması yapmayı başardı.

İşe önce evdeki çöpleri toplamak ile başlayan ekipler, çürük, kırık, kullanılmaz halde olan ve mikrop saçan eşyaları da evden çıkardı.

LTB ekiplerinin saatler süren temizlik çalışmasının ardından Özkın kardeşlerin evindeki tüm çöpler alındı, evden 3 kamyonet çöp çıktı.

Havadis