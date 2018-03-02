AİLECEK ŞAŞKINIZ
Ailecek Şaşkınız
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Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Selçuk Aydemir
Oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Senaryo : Selçuk Aydemir
Yapımcı : Murat Cemcir, Necati Kocabay
Ailecek Şaşkınız Film Konusu
Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.
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