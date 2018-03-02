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AİLECEK ŞAŞKINIZ

AİLECEK ŞAŞKINIZ

Ailecek Şaşkınız

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Yapımı : 2018 - Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 113 Dak.

Yönetmen : Selçuk Aydemir

Oyuncular : Ahmet Kural,  Murat Cemcir,  Saadet Işıl Aksoy,  Cengiz Bozkurt,  Günay Karacaoğlu

Senaryo : Selçuk Aydemir

Yapımcı : Murat Cemcir,  Necati Kocabay

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Ailecek Şaşkınız Film Konusu

Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.

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