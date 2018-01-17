Aileler dikkat!

Aileler tablet deterjan yeme trendine dikkat!

Sosyal medyada gençler arasında her gün yeni bir trendle karşılaşıyoruz. Ancak son günlerin tehlikeli trendi yüzünden ölüm haberleri peş peşe gelmeye başlayınca otoriteler gençleri ve aileleri uyardı.

Amerika'da gençler arasında tablet deterjan meydan okuması (Tide Pod Challenge) baş gösterdi. Viral trende katılan gençler tablet deterjanı yerken kendilerini videoya çekip sosyal medyada paylaşıyor.

15 günde 39 kişi hastaneye kaldırıldı

İlk olarak satirik bir haber şirketi tarafından şaka olarak paylaşıldıktan sonra sosyal medyada gerçeğe dönüştü. Birbirine meydan okuyan gençler tablet deterjan yerken görüntülerini YouTube'da paylaşmaya başladı ve bu videoların izlenmesi yüzbinleri geçti.

Amerika'da sadece 2018'in ilk 15 gününde 39 genç bilerek deterjan yediği için hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar trendin henüz fazla yaygın olmadığını ancak her geçen gün deneyen gençlerin sayısının arttığını söyleyerek anne ve babaları uyardı.

Ölüme bile neden olabilir!

Tablet deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit gibi tüketildiğinde ciddi zehirlenmeye neden olacak maddeler içeriyor. Uzmanlara göre miktarı fark etmeksizin deterjan yendiğinde kusma ve ishalle sonuçlanabilir. Hatta ölüme bile neden olabilir.

Ölümlerin peşi sıra gelmesi üzerine deterjan üreticilerini de harekete geçirdi. Bir marka, "Deterjanlarımız sadece temizlik amaçlı kullanılabilir. Kapalı ve çocuklardan uzakta muhafaza edilmeli. Şaka amaçlı bile olsa temizlik dışında kullanmayınız." açıklamasını yaptı.

Milliyet