Sinan Çetin'in 1993 yılında çektiği "Berlin in Berlin" filmi hala hafızalarda. Hülya Avşar’ın canlandırdığı Dilber karakterinin mastürbasyon sahnesi de çok ses getirmişti. ‘Berlin in Berlin’ adlı filmi, Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, ‘New York in New York’ adıyla yeniden çekti. Dün vizyona giren filmde Dilber karakterini bu kez Mine Kılıç canlandırdı. Kılıç, filmdeki o sahneyi ve ailesinin tepkisini Posta'dan Bekir Saçar'a anlattı...