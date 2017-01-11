AİLEVİ SORUNLARI NEDENİYLE İNTİHARA KALKIŞTI

Lefkoşa Surlariçi’nde dün ailevi sorunlar nedeniyle bir kişi intihara kalkıştı, bunu gören birçok meraklı vatandaş, olayı görüntülemek için birbiriyle yarıştı

Mehmet KARA

Surlariçi’nde, dün akşamüzeri, yüksek bir binanın en üst katına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Söz konusu şahıs, polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirilirken, girişiminin ailevi sorunlardan kaynaklandığını savundu.

Bunu gören birçok meraklı vatandaş, olayı görüntülemek için hemen akıllı telefonuna sarıldı. Kimisi sosyal paylaşım sitelerinden canlı yayın yaptı, kimisi ise fotoğraf çekip, kamera kaydı yaptı. Meraklı vatandaşlar, ekiplere zor anlar yaşattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler bir yandan şahsı girişiminden vazgeçirmek için çaba harcarken, itfaiye ekibi de söz konusu kişinin binadan atlama olasılığına karşı şişme çadır açtı.

İntihara kalkışan şahıs, polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Kıbrıs