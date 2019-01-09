Akacan, 72 saat hastanede tutulacak

Sağlık Bakanlığı iş insanı Bulut Akacan’ın takip maksatlı 72 saat hastanede tutulacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında;

‘8 Ocak 2019 saat 13.00 civarında Girne Akçiçek Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran Bulut Akacan’a orada bulunan kardiyoloğumuz tarafından bir takım tetkikler önerilmiş, ancak kendisini özel bir hastanede doktorunun olduğunu belirterek, yanında polis olmasına rağmen hastaneyi terk etmiştir.

Daha sonra akşam saat 22.00 civarında adli vaka olması sebebi ve bu tür hastaların devlet hastanesinde tedavi olması gerektiği göz önüne alınarak, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde Lefkoşa Kardiyoloji Servisinden bir ekip, Bulut Akacan’ı özel hastanede ziyaret ederek muayene etmiş, burada yapılan tedavinin devlet hastanemizde de yapılabileceği belirterek, hasta ambulansla doktor eşliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu kardiyoloji bölümüne alınmıştır.

Hastanın kan tetkiklerinden birinin yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde toplanan devlet hastanemizin kardiyoloji ekibi hastaya anjiyo önermiştir. Ancak hastanın kendisi anjiyo yapılması önerisini reddetmiştir.

Hastanın medikal tedavisi serviste başlanmış olup, Kardiyak Marker ( Troponin) ( Kan tetkiki) negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibi kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verilmiştir.

72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre ise durumu yeniden değerlendirilecektir.’ dedi.