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AKACAN ANJİYOYU REDDETTİ

AKACAN ANJİYOYU REDDETTİ

Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.

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İş insanı Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı Akacan’ın anjiyoyu reddettiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

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