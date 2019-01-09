AKACAN ANJİYOYU REDDETTİ
Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.
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İş insanı Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı Akacan’ın anjiyoyu reddettiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.
Etiketler : Bulut Akacan, göğüs ağrısı, şikayet, hastane
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