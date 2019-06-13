AKACAN BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK!

Yeni Bakış'ın haberine göre; Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından yargılanacak olan İş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun, bugün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkıyor.

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından yargılanacak olan İş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha yargıç karşısına çıkacak.

Dava bugüne ertelenmişti

İstinaf mahkemesinin kararı ile ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarına emir verilen Akacan ile koruması Orçun Özorçun'un avukatı mahkemeden süre talep etmişti. Mahkeme, Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza'nın istinaf kararını inceleme talebi üzerine dava, itham öncesi bugüne ertelenmişti.