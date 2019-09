AKACAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yasa dışı sanal bet meselesi ile ilgili tutuklu bulunan İş adamı Bulut Akacan ile çalışanları Hüseyin Yiğit Gökdereli ve İrfan Önen dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegan isimli siteye operasyon düzenlediklerini, İrfan Önenin suçüstü tutuklandığını, Hüseyin Yiğit Gökdereli elde edilen emarelerin incelenmesi sonrası tutuklandığını söyledi. Suiçmez, sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını,805 numaralı dairede faaliyet gösteren sitenin adının Dobrabet olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis çavuşu, operasyonda suç mahallinde 405 sim kart ve 255 banka kartı da bulduklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturmalar sonucu ikin site olan Kalebetin de tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu sitelerin Bulut Akacan’a ait olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Zanlı Gökdereli’ninKalebet, zanlı Önen’in ise Dobrabetin sorumlusu olduklarına dair 37 ifade olduğunu, zanlı Akacan’ın ise patron olduğuna dair 8 ifade olduğunu belirten polis çavuşu, her iki siteden 2018-2019’da toplam 48 milyon 696 bin TL gelir, 31 milyon TL de gider olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Akacan’ın talimatı ile iki şirket kurulduğunu tespit ettiklerini, suç gelirlerinin bu şirketlere aktarıldığını, ayrıca söz konusu şirketlerden nakit çekilişler yapılarak, zanlı Akacan2a elden teslim edildiğini belirlediklerini ifade etti. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, Akacan’aait 2 şirket ile ilgili tedbirlerin alınması için para kambiyoya yazışma yapıldığını belirtti. Polis, Soruşturma kapsamında Dobrabet ve Kalebet'in patronu olduğu tespit edilen Akacan’ın elde ettiği yaşa dışı gelirle yaptığı inşaatların taşeronlarını ödediği ve iki şirketin yasa dışı paralarla kurulduğunu kaydetti. Zanlı Önen ile Gökdereli’ninAkacan’a ait şirketlerde çalışma izni ile çalıştıklarını belirtti. İki zanlının sabıkası ve askıda davası olmadığını belirten Polis, Akacan’ın ise ağır cezada görülen vahim zarar ve ciddi darp davasının 25 eylül 2019’a ertelendiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini kaydeden polis, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Savcı Mustafa Atakara da zanlılar hakkındaki iddiaları aktardıklarını, teminat koşullarının belirlenmesini mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi. Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ise bir kişinin teminata bağlanmasının amacının yargıda hazır bulunmasını sağlamak olduğunu belirtti.Rıza, müvekkilinin aslen Kıbrıslı olduğunu, evli ve iki çocuk babası olduğunu, iş adamı olan Akacan’ın ülkeden kaçmasının veya başka bir yerde hayat kurmasının söz konusu olmadığını söyledi.Rıza, savunmasının ardından Akacan’a kefil olacak 4 kişiyi mahkemeye dinletti. Diğer iki zanlının avukatı Mustafa Şener ise zanlılar aleyhine getirilen suçlamanın yasada bir karşılığı olmadığını öne sürdü.Şener, bu suçtan dolayı bir kişinin 50 bin Euro ile 2 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceğini ifade etti. Şener, döviz kurlarının artması ile para cezası miktarının ciddi bir boyuta geldiğini, bu nedenle böylesi suçların ağır cezaya havale edildiğini belirtti.Şener, zanlılar aleyhine getirilen suç geliri aklama suçlamasının da tanımını yaparak, müvekkillerinin bu suçla bağı olmadığını öne sürdü. Yargıç Meltem Dündar, zanlı Önen’in Dobrabet’insorumlusu ,Gökdereli’nin ise Kalebetin sorumlusu olduğuna dair ifadeler olduğunu belirtti.Suç gelirinin aklaması konusunda ise her iki zanlının banka kartları ile işlem yaptıklarını ve banka hesaplarından sorumlu olduklarının belirlendiğini açıkladı.Dündar, zanlı Akacan’ın ise söz konusu her iki sitenin patronu olduğuna dair 8 ifade olduğunu dile getirdi. Dündar, aktarılan olgulardan zanlı Önen ve Gökdereli’nin şans oyunları yasasına aykırı hareket ve suç geliri aklama meselleri ile bağlantıları olduğuna dair yeterli olgu sunulduğunu belirtti.Dündar, zanlı Akacan ile ilgili de bahis sitelerinin sahibi olduğuna dair yeterli olgu sunulduğunu belirtti. Önen ve Gökdereli’nin sabıkası ve askıda davası olmadığını ancak Akacan’ın ağır cezada başlayan vahim zarar ve ciddi darp meselelerinden davası olduğunu belirtti. Dündar, Akacan’ın diğer suçlardan 2019 yılı içerisinde teminata bağlandığını ve ikinci kez mahkeme huzuruna geldiğini belirterek, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini gösterdiğini ifade etti.Dündar, zanlı Akacan’ın tutuklu yargılanmasına ve 3 ayı aşmamak süre ile cezaevine gönderilmesine karar verdiğini açıkladı. Dündar, diğer iki zanlının ise 40’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Bu arada Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde vahim zarar ve ciddi darp davalarından yargılanacak olan iş insanı Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kabanov ile Orçun Özorçun dün sanal bet duruşması öncesi Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme İddia Makamının talebi üzerine davayı 25 Eylül'e erteledi.