AKACAN MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevinde bulunan iş adamı Bulut Akacan ile ilgili tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevinde bulunan iş adamı Bulut Akacan ile olayla ilgili tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine

sanıkların 17 Ocak 2020 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmasına karar verildi.