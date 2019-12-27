AKACAN YENİDEN YARGI ÖNÜNDE!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de Ağustos ayında Feo Elegance sitesine yapılan sanal bet operasyonunda tutuklanan Bulut Akacan hakkındaki yargı süreci başladı.

Dün mahkemeye çıkarıldı

Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan, dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Sanal bet meselesi ile ilgili alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından davanın Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.