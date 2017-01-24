AKALIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
Sevenleri yalnız bırakmadı!
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Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Cahit Akalın dün son yolculuğuna uğurlandı. Akalın, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi. Akalın’ı ailesi ve sevenleri son yolculuğuna yalnız bırakmadı.
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Etiketler : Cahit Akalın, vefat, cenaze
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