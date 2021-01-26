CTP Milletvekili Asım Akansoy, görüşlerin genel olarak içinde bulunulan sıkıntılarla ilgili olduğunu ve böyle bir ortamda bütünün genelinin kaçırıldığını ifade ederek, dünyanın büyük sıfırlamayı konuştuğunu söyleyerek konu hakkında yayınlanan makalelere örnek verdi.

Günlük sorunların daraltıcı sınırlarından çıkarak dünyaya nasıl entegre olunacağının konuşulması gerektiğini ifade eden Akansoy, bu ülkede fiber optik kablo sisteminin güçlendirilmesi, online eğitimin geri dönüşüm düzeyi gibi konularda çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Akansoy, her öğrenciye bir tablet perspektifinin benimsenip neler yapılabileceğinin altını çizerek, çevre dersinin de bir an önce müfredata konmasının önemine değindi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de müfredatın her alanına konması gerektiğini, bu bilgiyi her adıma aşılamak gerektiğini kaydeden Akansoy, çağdaş toplumun en ilerici boyutunun bu olacağını söyledi. Akansoy, barış kültürü, Kıbrıs Türk kimliği, gibi konuların da müfredata konması gerektiğini söyledi.