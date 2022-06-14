Akar: Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, kavga etmek istiyorsunuz demektir

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul’da başladı.

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporu’nun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hitap ederek Türkiye’nin savunma ve güvenlik konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.

Konuşmasının ardından Akar, parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna’daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor” ifadesini kullanması üzerine sert tepki gösterdi.

Akar, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci olmadığını belirterek 1974 Barış Harekatı sayesinde hem güney hem de kuzeyin barış ve huzur içerisinde yaşadığını söyledi.

Akar “Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974’e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974’te Barış Harekatı’nı yaptık. 1974’ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2004’te BM’nin Annan Planı’nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi.” Diye konuştu.

Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğinin de altını çizdi.

AA