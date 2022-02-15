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  3. Akaryakıt fiyatları zamlanıyor…Aşıkoğlu: Fiyat düzenlemesi mecburi
Akaryakıt fiyatları zamlanıyor…Aşıkoğlu: Fiyat düzenlemesi mecburi

Akaryakıt fiyatları zamlanıyor…Aşıkoğlu: Fiyat düzenlemesi mecburi

Akaryakıt fiyatları zamlanıyor…Aşıkoğlu: Fiyat düzenlemesi mecburi

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Akaryakıt fiyatları zamlanıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, BRT’de yayınlanan “18’inci Saat” programıına telefoniyen katılarak, fiyat artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşıkoğlu, dünyada yaşan enerji fiyatlarındaki artışın, akaryakıtta düzenlemeye gitmeyi gerektirdiğini belirterek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın mecburi olduğunu söyledi

BRTK

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