Akaryakıt fiyatlarına indirim
Akaryakıt fiyatlarına indirim
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Akaryakıt fiyatlarına, 59 kuruş ile 1,13 TL arasında indirim yapıldı.
Gece yarısından sonra yürürlüğe giren indirimli fiyatlara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,57 TL’den 17,98 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL’den 18,23 TL’ye, Euro dizelin litresi 20,88 TL’den 19,79 TL’ye ve gazyağının litresi ise 20.12 TL’den 18,99 TL’ye düştü.
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